Un Posto al Sole, anticipazioni 3 settembre: Alberto e Anna in crisi

Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole, la serie che tiene compagnia al pubblico italiano da ben trent'anni. Clara vuole tentare un nuovo progetto, ma nonostante le buone intenzioni, Eduardo potrebbe diventare un ostacolo per la sua idea; Anna e Alberto intanto, sono in un momento molto critico della loro relazione. Questo e molto altro è quello che vedremo nell' episodio di giovedì 3 settembre della soap, con gli inquilini di Palladini al centro di nuove storie. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata della soap. L'appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 20.50 sulla terza rete di Viale Mazzini.

Dov'eravamo rimasti

Mariella

Un incidente sconvolge gli equilibri già fragili e lascia Alberto agghiacciato quando l'avvocato Palladini arriva sul posto subito dopo l'accaduto. Intanto, a casa di Guido e Mariella, Bice e Sergio danno vita all'ennesimo litigio, ma stavolta qualcosa potrebbe cambiare.

Clara, ancora provata dalle scoperte su Eduardo, cerca di superare la delusione. L'amica di Rosa si sta perciò interessando a un nuovo progetto: al Centro Ascolto infatti, Marika le offre lo spunto per un'interessante idea imprenditoriale.

Anticipazioni 3 settembre: Alberto e Anna in crisi

Alberto

La confessione di Anna costringerà Alberto a fare i conti con le proprie responsabilità: per la coppia si tratta di giorni molto particolari, che stanno mettendo a dura prova l'equilibrio di questa relazione nata tra mille difficoltà. Clara invece, dopo aver parlato con Marika, proverà a rimettersi in gioco attraverso un nuovo progetto sociale; la presenza di Eduardo però, rischierà ancora una volta di trasformarsi in una miccia pronta a far esplodere il caos.

A casa Giordano nel frattempo, la situazione si farà sempre più surreale: Bice e Massaro ritroveranno la loro sintonia, mentre Guido e Mariella, per l'ennesima volta, si ritroveranno a fare buon viso a cattivo gioco.