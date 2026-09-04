Dungeons & Dragons, Netflix punta sull’horror con la nuova serie live-action Ravenloft

La nuova serie ambientata nel mondo di Dungeons & Dragons sarà sviluppata da John August e Alfonso Cuarón e racconterà le origini del vampiro Strahd von Zarovich.

Il mondo di Dungeons & Dragons sta per tornare sullo schermo, ma con un'ambientazione molto diversa da quella che era stata inizialmente scelta per la nuova serie live-action. Netflix ha infatti messo in sviluppo Ravenloft, progetto televisivo ispirato a uno degli scenari più celebri e oscuri del gioco di ruolo.

La storia del vampiro Strahd al centro della serie

Il nuovo progetto nasce dalla collaborazione tra Netflix e Wizards of the Coast, la società di Hasbro che gestisce il franchise di Dungeons & Dragons. A occuparsi della serie saranno John August, già sceneggiatore di numerosi progetti cinematografici e televisivi, e il premio Oscar Alfonso Cuarón, coinvolto come executive producer.

La scelta di Ravenloft porta il franchise in una direzione decisamente più gotica. Se Dungeons & Dragons è tradizionalmente associato a mondi fantasy popolati da eroi, creature fantastiche e grandi avventure, questa ambientazione aggiunge alla formula una componente horror molto più marcata.

La descrizione del progetto anticipa una serie fantasy di tono più adulto, costruita attorno a magia oscura, misteri soprannaturali e tragedie personali. Al centro ci sarà soprattutto Strahd von Zarovich, uno dei villain più riconoscibili dell'intero universo di Dungeons & Dragons.

La serie dovrebbe raccontare la trasformazione di Strahd e il percorso che lo porta a diventare il vampiro conosciuto come Darklord. Una storia che parte da un personaggio segnato da ambizioni, amore e ossessione e arriva alla sua definitiva trasformazione in una delle figure più inquietanti del franchise.

Il progetto viene descritto come un prestige fantasy nel quale avventura e horror gotico si incontrano, con una particolare attenzione alla componente drammatica dei personaggi. Non si tratta quindi soltanto di portare sullo schermo mostri e combattimenti: l'intenzione sembra essere quella di costruire una storia centrata soprattutto sulle motivazioni e sulla caduta del suo protagonista.

Che cos'è Ravenloft, l'angolo più oscuro di Dungeons & Dragons

L'ambientazione ha una storia che precede di diversi decenni l'arrivo della serie Netflix. Ravenloft è stato creato nel 1983 da Tracy e Laura Hickman ed è diventato nel tempo uno degli scenari più popolari dell'universo di Dungeons & Dragons.

Il suo elemento distintivo è il cosiddetto Domains of Dread, un insieme di territori dominati da figure maledette e potenti, ciascuna legata a una propria tragedia. Tra queste, Strahd è senza dubbio il personaggio più famoso.

Nel corso degli anni Ravenloft ha superato i confini del gioco di ruolo, diventando protagonista di romanzi, moduli per le campagne, videogiochi e manuali dedicati. Nel 2026 Wizards of the Coast ha inoltre pubblicato Ravenloft: The Horrors Within, una nuova versione ampliata e aggiornata dell'ambientazione originale.

L'annuncio di Ravenloft arriva però insieme alla fine di un altro progetto televisivo legato a Dungeons & Dragons. Netflix ha infatti accantonato la serie ispirata a Forgotten Realms, un'ambientazione fantasy che comprende migliaia di anni di storia interna al mondo narrativo e centinaia di libri e materiali legati al gioco.

Il progetto era stato sviluppato come una delle possibili grandi incursioni televisive nel franchise, ma non arriverà sul catalogo Netflix. La piattaforma ha dunque scelto di ripartire da un'altra delle ambientazioni più conosciute di Dungeons & Dragons, puntando su un immaginario che potrebbe distinguersi maggiormente dalle tradizionali produzioni fantasy.

Al momento non sono stati annunciati cast, numero di episodi, data di inizio delle riprese o finestra di uscita. Non è quindi ancora possibile stabilire quando la serie arriverà su Netflix né quali attori interpreteranno Strahd e gli altri personaggi.