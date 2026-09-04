God of War, la trasformazione fisica di Dave Bautista per Kratos è già iniziata: ecco un primo sguardo

Dave Bautista ha iniziato la preparazione fisica per interpretare Kratos nella serie God of War, mostrando sui social i primi risultati dell'allenamento e spiegando di avere ancora due mesi per raggiungere la forma richiesta dal ruolo.

Per interpretare Kratos non basta il tatuaggio rosso, una barba importante e un costume da guerriero: Dave Bautista lo sa bene e ha già cominciato a lavorare sul fisico in vista della serie televisiva di God of War.

Dave Bautista ha già iniziato a costruire il suo Kratos

L'attore ha pubblicato un video dalla palestra nel quale mostra i progressi ottenuti nelle prime settimane di allenamento. Dave Bautista ha spiegato di essere arrivato alla terza settimana del suo programma di pesi e di avere davanti a sé altri due mesi prima di raggiungere la condizione fisica che ritiene necessaria per trasformarsi nel protagonista della serie. "Terza settimana di nuovo allenamento con i pesi. Ancora due mesi per arrivare dove devo essere. È come andare in bicicletta!", ha scritto l'attore, accompagnando il messaggio con un'espressione e un ruggito decisamente in linea con il personaggio.

Il video è diventato così una prima, informale anticipazione di quello che Bautista sta preparando per il ruolo. Kratos è infatti uno dei protagonisti più fisicamente imponenti della storia recente dei videogiochi: un guerriero segnato da una forza sovrumana, prima immerso nella mitologia greca e poi protagonista della nuova saga ambientata nel mondo degli dèi nordici.

La scelta di Bautista per God of War è arrivata dopo un cambio di protagonista tutt'altro che programmato. L'attore è stato ufficialmente annunciato nel ruolo di Kratos il 20 agosto, subentrando a Ryan Hurst, che aveva già iniziato a girare la serie. Hurst ha infatti riportato un infortunio sul set, una lesione al bicipite che ha richiesto un intervento chirurgico e avrebbe reso necessario posticipare la ripresa della produzione fino al 2027.

La conseguenza è stata particolarmente complessa per la serie Amazon: le scene già realizzate con Hurst dovranno essere girate nuovamente con Bautista. Le riprese erano iniziate a Vancouver nel febbraio 2026 e God of War ha già ricevuto da Prime Video un ordine per due stagioni, che dovrebbero essere realizzate una dopo l'altra. Il nuovo interprete di Kratos dovrà quindi affrontare una preparazione fisica importante mentre la produzione si prepara a ripartire.

Un ruolo che sembra fatto per Bautista

La serie televisiva non racconterà le origini greche di Kratos, ma porterà sullo schermo la fase più recente della saga videoludica.

Al centro ci sarà il rapporto tra Kratos e suo figlio Atreus, interpretato dal giovane Callum Vinson. I due attraverseranno i territori della mitologia norrena mentre cercano di portare a termine l'ultimo desiderio di Faye, moglie di Kratos e madre di Atreus: spargere le sue ceneri dalla vetta più alta dei nove regni.

Il viaggio è anche il cuore emotivo della storia. Kratos deve imparare a essere un padre migliore e a guidare il figlio verso la propria identità di dio, mentre Atreus cerca di comprendere un uomo che per gran parte della sua vita ha lasciato che la violenza definisse chi era. È proprio questo equilibrio tra spettacolo fantasy e rapporto padre-figlio ad aver caratterizzato i due videogiochi più recenti, dai quali la serie prenderà ispirazione.

Prima ancora di diventare uno degli interpreti più riconoscibili del cinema d'azione contemporaneo, Bautista ha costruito la propria immagine pubblica sul wrestling e sulle arti marziali miste. Il suo fisico è quindi uno degli elementi che lo rendono particolarmente credibile per un personaggio come Kratos.

La sua esperienza cinematografica offre inoltre un precedente piuttosto evidente: per anni ha interpretato Drax il Distruttore nei film Marvel Guardiani della Galassia e Avengers, dando al personaggio una fisicità imponente ma anche una componente comica e sorprendentemente vulnerabile. Il prossimo capitolo della sua carriera lo porterà invece verso un personaggio molto più cupo. Oltre a God of War, Bautista sarà prossimamente protagonista di Road House 2 e del nuovo Highlander.

Per Kratos, intanto, la trasformazione è soltanto all'inizio. Bautista ha ancora due mesi di allenamento davanti a sé prima di arrivare alla forma che considera necessaria.