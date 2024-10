Un Posto al Sole, anticipazioni 8 ottobre: La scelta di suor Maura spiazza, Nunzio dà una svolta alla sua vita

Domani su Rai 3 torna con un nuovo episodio inedito la soap italiana più longeva di sempre, la serie, che continua a conquistare e appassionare il pubblico, va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50.

Un Posto al Sole torna domani martedì 8 ottobre su Rai 3 alle 20:50. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Silvia è preoccupata per Rossella e si confida con Michele. La soap ruota intorno alle vicende dei condomini di Palazzo Palladini e dei loro amici. La serie è disponibile in streaming e on demand su RaiPlay.

Anticipazioni di Un Posto al Sole: Jimmy e Camillo: un'amicizia a rischio

La conversazione tra Lara e suor Maura si rivelerà fondamentale, portando quest'ultima a maturare una decisione del tutto inaspettata. L'influenza di Lara su suor Maura potrebbe quindi determinare un importante sviluppo nelle vicende in corso, gettando nuova luce sul futuro di entrambi i personaggi. Come sappiamo è stata la suora a colpire Roberto Ferri con un bastone.

Nel frattempo, Nunzio riuscirà finalmente a chiarire le cose con Rossella. Dopo aver raggiunto una maggiore consapevolezza sui propri sentimenti e obiettivi, deciderà di fare un passo avanti nella sua vita andando a vivere con Diana. Un cambiamento che non passerà inosservato a Silvia. Quest'ultima, preoccupata per la figlia, non esiterà a esprimere la sua apprensione a Michele, alimentando dubbi e riflessioni sulla situazione di Rossella.

Nunzio dà una svolta alla sua vita

Per quanto riguarda Jimmy, il suo comportamento errato porterà a un ulteriore allontanamento di Camillo, il suo miglior amico. Nonostante le raccomandazioni di Renato, il nipote sembra incapace di correggere i suoi atteggiamenti, anzi le parole dellp zio aumentano ancora di più il moto di ribellione del ragazzo, mettendo sempre più a rischio i suoi legami personali.