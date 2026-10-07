Un Posto al Sole, anticipazioni 8 ottobre: Samuel e Micaela mollano tutto e partono insieme

Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Samuel
NOTIZIA di 07/10/2026

Samuel e Micaela si lasciano tutto alle spalle: mentre sul lavoro le cose si complicano, tra le dimissioni di Michele in radio e le bugie di Lorenza al Vulcano, i due decidono di partire per un po'. È quello che vedremo nell' episodio di giovedì 8 ottobre di Un Posto al Sole, con i colleghi di Samuel perplessi davanti a questo improvviso cambio di rotta.
Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie, la più longeva della nostra tv. L'appuntamento è ogni giorno dal lunedì al venerdì, in onda alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Michele Un Posto Al Sole
Michele Saviani

Stanco di Walter Scala e l'appoggio che Roberto Ferri gli accorda, Michele Saviani ha maturato una decisione molto difficile: dare le dimissioni. Michele si prepara così ad affrontare il suo ultimo giorno in radio, ma prima informa Micaela, la sua collega on air: la gemella reagisce però in una maniera inaspettata, con una scelta inaspettata destinata a creare scompiglio a Radio Golfo e al Vulcano, dato che finirà coinvolto anche Samuel. I due decidono infatti di partire.
Intanto Raffaele prepara i suoi piatti migliori da portare in Sicilia a Franco, Angela e Bianca, ma il trasporto delle tante pietanze scatenerà le immancabili obiezioni di Renato.

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Anticipazioni 8 ottobre: Samuel e Micaela mollano tutto e partono insieme

Un Posto Al Sole Renato
Renato

Al Vulcano le cose non vanno bene per Samuel, che si ritrova in conflitto con Lorenza, mentre Silvia crede alla ragazza nonostante i tanti dubbi del cuoco. Samuel decide allora di lasciarsi tutto alle spalle per un po': partire con Micaela per la Grecia sembra la soluzione ideale, motivo per cui chiede all'improvviso dei giorni di vacanza. Come reagiranno i tre soci? Di certo rimarranno sorpresi da questo comportamento insolito...
Nel frattempo Renato, pronto a partire per Agrigento per andare a trovare Franco, Angela e Bianca, sta per ricevere una sorpresa che non gli piacerà per niente.

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