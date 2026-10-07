Un Posto al Sole, anticipazioni 8 ottobre: Samuel e Micaela mollano tutto e partono insieme

Samuel e Micaela si lasciano tutto alle spalle: mentre sul lavoro le cose si complicano, tra le dimissioni di Michele in radio e le bugie di Lorenza al Vulcano, i due decidono di partire per un po'. È quello che vedremo nell' episodio di giovedì 8 ottobre di Un Posto al Sole, con i colleghi di Samuel perplessi davanti a questo improvviso cambio di rotta.

Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie, la più longeva della nostra tv. L'appuntamento è ogni giorno dal lunedì al venerdì, in onda alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Michele Saviani

Stanco di Walter Scala e l'appoggio che Roberto Ferri gli accorda, Michele Saviani ha maturato una decisione molto difficile: dare le dimissioni. Michele si prepara così ad affrontare il suo ultimo giorno in radio, ma prima informa Micaela, la sua collega on air: la gemella reagisce però in una maniera inaspettata, con una scelta inaspettata destinata a creare scompiglio a Radio Golfo e al Vulcano, dato che finirà coinvolto anche Samuel. I due decidono infatti di partire.

Intanto Raffaele prepara i suoi piatti migliori da portare in Sicilia a Franco, Angela e Bianca, ma il trasporto delle tante pietanze scatenerà le immancabili obiezioni di Renato.

Anticipazioni 8 ottobre: Samuel e Micaela mollano tutto e partono insieme

Renato

Al Vulcano le cose non vanno bene per Samuel, che si ritrova in conflitto con Lorenza, mentre Silvia crede alla ragazza nonostante i tanti dubbi del cuoco. Samuel decide allora di lasciarsi tutto alle spalle per un po': partire con Micaela per la Grecia sembra la soluzione ideale, motivo per cui chiede all'improvviso dei giorni di vacanza. Come reagiranno i tre soci? Di certo rimarranno sorpresi da questo comportamento insolito...

Nel frattempo Renato, pronto a partire per Agrigento per andare a trovare Franco, Angela e Bianca, sta per ricevere una sorpresa che non gli piacerà per niente.