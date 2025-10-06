Un Posto al Sole, anticipazioni 7 ottobre: è finita tra Rosa e Pino

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai 3 con Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana. Nell' episodio di martedì 7 ottobre scopriremo cosa succederà a Rosa e Pino, il cui rapporto vacilla ormai da tempo; inoltre, Luca darà un saggio consiglio all'avvocato Palladini, scontento del lavoro del figlio Gianluca.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Pino

La relazione tra Rosa e Pino è sempre più in crisi, mentre Eduardo cerca di rifarsi una vita in attesa del processo ma fa molta fatica.

Nel frattempo Diego è corso in auto di Gianluca, chiedendo a Nunzio di assumerlo al Vulcano: il Palladini infatti, ha un problema con l'alcol e un nuovo impiego potrebbe essere ciò che fa al caso suo. Guido e Mariella vivono un momento di apparente riavvicinamento, ma la loro serenità viene subito interrotta.

Anticipazioni 7 ottobre: è finita tra Rosa e Pino

Clara

Rosa e Pino si allontanano definitivamente: lui non sopporta più che la fidanzata metta sempre al primo posto la famiglia. Tra di loro inoltre, c'è la figura ingombrante di Damiano, con cui prima della partenza per le vacanze c'è stato anche un bacio: un bacio inaspettato che ha riacceso molto dubbi in Rosa. La loro relazione perciò, dopo essersi trascinata, ora sembra davvero giunta al termine.

Nel frattempo Eduardo è in difficoltà e Clara cerca di sostenerlo, mentre Rossella sperava di ottenere aiuto da Giulia e Niko, restando molto delusa. Intanto Mariella e Guido riescono a risolvere i problemi di Alfredo, e Guido riceve un ringraziamento inaspettato.

Alberto

Diego ha trovato un lavoro a Gianluca al Vulcano, un primo passo per sostenerlo contro l'alcolismo: Alberto però, non approva quell'impiego perché lo ritiene troppo umile e poco adatto a un Palladini. A questo punto interviene Luca, il quale sprona l'avvocato a smettere di preoccuparsi delle apparenze e a comportarsi finalmente da padre.