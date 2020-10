Un posto al sole anticipazioni 8 ottobre 2020: Roberto rischia grosso per via di un imprevisto

Un posto al sole torna giovedì 8 ottobre 2020 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Nelle anticipazioni Roberto si trova a fronteggiare un ostacolo nel suo piano di riconquista di Marina, evidentemente non infallibile.

Il piano di Roberto ai danni di Marina e Fabrizio procede ma un imprevisto potrebbe comprometterlo inevitabilmente. Mentre Jimmy ritrova serenità al campo scuola anche grazie alla vicinanza di Bianca, Niko ha deciso di ammorbidire la sua posizione verso Susanna. Potrebbero crearsi le condizioni per un lento riavvicinamento tra i due?

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per giovedì 8 ottobre 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.