Un Posto al Sole, anticipazioni 8 maggio: Manuela vuole conoscere Maurizio, Marina gelosa di Roberto e Greta

Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, la soap opera di Rai Tre che tiene compagnia agli italiani da trent'anni. La serie va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50, e nell' episodio di venerdì 8 maggio le sorelle Cirillo saranno alla prese con Maurizio, recentemente tornato nella vita delle sue figlie.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Roberto Ferri

Vanni e Ornella diventano sempre più uniti, mentre Raffaele prepara una sorpresa per sua moglie. Intanto cresce la tensione tra Cristina e Ferri: da quando Cristina vive a Palazzo Palladini, i rapporti con il padre sono difficili e la presenza costante di Greta vicino a Roberto aumenta il disagio di Marina che, finora, si è sempre sforzata di mantenere la pace. Dopo il litigio con Anna, Gianluca cerca conforto nell'amica Rossella, mentre Alberto scopre un aspetto inedito del carattere di Anna.

Anticipazioni 8 maggio: Manuela vuole conoscere Maurizio, Marina gelosa di Roberto e Greta

Manuela

Mentre Micaela non vuole saperne, Manuela vuole conoscere meglio il padre Maurizio e avere un rapporto con lui: dopo anni di assenza, l'uomo è tornato e ora le gemelle si stanno confrontando con questa presenza in maniera completamente opposta. Intanto Serena ha un nuovo incubo che porta alla luce una sconvolgente verità.

Nel frattempo Raffaele cerca di avere più tempo libero da dedicare a Ornella, ma i lavori da fare a Palazzo Palladini lo tengono molto impegnato insieme a Renato e Otello. Quest'ultimo in particolare, sta meditando un'inaspettata decisione.

Veniamo infine a casa Ferri: Roberto convince Greta riguardo la necessità di far cambiare scuola a Cristina che, secondo il padre, sta frequentando cattive compagnie tra cui, primo di tutti, è Leo. Intanto Marina è sempre più a disagio per il tanto tempo che il marito e la sua ex passano insieme, presi dalla gestione di Cristina e dei problemi che sta causando.