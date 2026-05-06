Un Posto al Sole, anticipazioni 7 maggio: Alberto preoccupato per Gianluca, Marina gelosa di Greta

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Gianluca Palladini
NOTIZIA di 06/05/2026

Nuovo appuntamento su Rai Tre con la soap più longeva della nostra tv: Un Posto al Sole,in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di giovedì 7 maggio vedremo le tensioni tra figli e genitori. da un lato il rapporto tra Alberto e Gianluca, dall'altro quello tra Ferri e Cristina. Gianluca infatti, cercherà aiuto da Rossella dopo aver scoperto la verità su Anna e il padre, mentre Marina sarà sempre più preoccupata dalla vicinanza di Roberto e Greta.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Un Posto Al Sole Alberto 2
Alberto

Anna e Gianluca hanno un incontro inaspettato che riapre vecchie ferite; Alberto ascolta la conversazione dei due ragazzi di nascosto, e teme per il figlio. Gianluca infatti, scosso per la relazione con Anna, si chiude in sé stesso; Alberto ha paura che Gianluca possa ricadere nell'alcol. Intanto continuano le tensioni tra Cristina e Roberto: il padre vuole cambiarle scuola, ma Cristina non ha alcuna intenzione di farlo e cerca un sostegno. Chiede allora alla madre di intercedere, riaccendendo vecchie discussioni e la gelosia di Marina. Infine, durante un pranzo per riavvicinare Massaro e Gerry a Bice, il clima si distende grazie allo champagne, aprendo a una possibile riconciliazione.

Un Posto al Sole, anticipazioni 6 maggio: Gianluca rischia una ricaduta, Cristina chiede aiuto a Greta Un Posto al Sole, anticipazioni 6 maggio: Gianluca rischia una ricaduta, Cristina chiede aiuto a Greta

Anticipazioni 7 maggio: Alberto preoccupato per Gianluca, Marina gelosa di Greta

Un Posto Al Sole Marina 2
Un posto al sole: una scena della serie Rai

Vanni e Ornella sono sempre più complici, mentre Raffaele decide di fare una sorpresa alla moglie. Nel frattempo lo scontro tra Cristina e Ferri si fa sempre più acceso: da quando si è trasferita a Palazzo Palladini, la loro relazione è stata sempre più conflittuale e Marina ha sempre cercato di venirle incontro. Adesso però, la presenza di Greta la infastidisce: la donna infatti, mal sopporta che l'ex moglie di Ferri sia continuamente intorno a Roberto.
Gianluca infine, a dir poco scosso dopo la discussione con Anna, cercherà conforto in una vecchia amica, Rossella. Alberto invece, scoprirà un lato di Anna che non conosceva.