Un Posto al Sole, anticipazioni 7 maggio: Alberto preoccupato per Gianluca, Marina gelosa di Greta

Nuovo appuntamento su Rai Tre con la soap più longeva della nostra tv: Un Posto al Sole,in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di giovedì 7 maggio vedremo le tensioni tra figli e genitori. da un lato il rapporto tra Alberto e Gianluca, dall'altro quello tra Ferri e Cristina. Gianluca infatti, cercherà aiuto da Rossella dopo aver scoperto la verità su Anna e il padre, mentre Marina sarà sempre più preoccupata dalla vicinanza di Roberto e Greta.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Alberto

Anna e Gianluca hanno un incontro inaspettato che riapre vecchie ferite; Alberto ascolta la conversazione dei due ragazzi di nascosto, e teme per il figlio. Gianluca infatti, scosso per la relazione con Anna, si chiude in sé stesso; Alberto ha paura che Gianluca possa ricadere nell'alcol. Intanto continuano le tensioni tra Cristina e Roberto: il padre vuole cambiarle scuola, ma Cristina non ha alcuna intenzione di farlo e cerca un sostegno. Chiede allora alla madre di intercedere, riaccendendo vecchie discussioni e la gelosia di Marina. Infine, durante un pranzo per riavvicinare Massaro e Gerry a Bice, il clima si distende grazie allo champagne, aprendo a una possibile riconciliazione.

Anticipazioni 7 maggio: Alberto preoccupato per Gianluca, Marina gelosa di Greta

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Vanni e Ornella sono sempre più complici, mentre Raffaele decide di fare una sorpresa alla moglie. Nel frattempo lo scontro tra Cristina e Ferri si fa sempre più acceso: da quando si è trasferita a Palazzo Palladini, la loro relazione è stata sempre più conflittuale e Marina ha sempre cercato di venirle incontro. Adesso però, la presenza di Greta la infastidisce: la donna infatti, mal sopporta che l'ex moglie di Ferri sia continuamente intorno a Roberto.

Gianluca infine, a dir poco scosso dopo la discussione con Anna, cercherà conforto in una vecchia amica, Rossella. Alberto invece, scoprirà un lato di Anna che non conosceva.