Un Posto al Sole, anticipazioni 8 maggio: Giulia fa una proposta inaspettata a Luca

Luca ha pianificato tutto, ma non immagina che Giulia sta per fargli una proposta inaspettata. Scopriamo cosa succederà nell'episodio di domani, giovedì 8 maggio, della soap partenopea Un Posto al Sole.

Appuntamento domani su Rai 3 alle 20.50 con Un Posto al Sole. Luca è preoccupato per la malattia a e ha deciso di lasciare Giulia libera, ma non si aspetta quello che la compagna sta per dirgli.

Scopriamo allora cosa succederà nel prossimo episodio.

Nell'episodio precedente

Roberto Ferri

Roberto Ferri ha offerto un posto in radio a Elena perché ha capito che Gennaro Gagliotti, il suo terribile socio, è molto sensibile al suo fascino. Il problema però, è che se da un lato Elena riesce effettivamente a rabbonire Gagliotti, dall'altro sta diventando un problema. La ragazza infatti, vuole aiutare Michele Saviani a tornare in radio, sapendo quanto il suo operato sia stato importante per la crescita di Radio Golfo 99; peccato che siano stati proprio Ferri e Gagliotti, per impedirgli di portare avanti la sua inchiesta, a rendergli impossibile lavorare.

Anticipazioni 8 maggio: Giulia fa una proposta inaspettata a Luca

Giulia Poggi

La madre di Alice cercherà di trovare una nuova opportunità lavorativa per Michele Saviani, ma dovrà scontrarsi con Michel e Gennaro. Luca intanto ha lasciato per iscritto le sue volontà e ha cercato qualcuno che potrà aiutarlo quando arriverà il momento. L'ex primario teme che quando la sua malattia sarà a uno stadio avanzato, diventerà un peso per Giulia; lui invece, vuole lasciarla libera.

Ma la compagna ha capito cosa sta facendo, perciò gli farà una proposta inaspettata: vuole sposarsi. Da tempo Guido ha iniziato a dimostrarsi geloso di Mariella. Claudia ha capito che non solo il suo compagno è rimasto legato al passato, ma forse è addirittura ancora innamorato dell'ex moglie. E in effetti, mentre Guido aiuta Lollo con i preparativi per la Festa della Mamma, il vigile e Mariella si ritroveranno in una situazione molto confusa. Preoccupato per la sua amica, Sasà cercherà allora di aiutarla a dimenticare l'uomo che l'ha fatta soffrire.