Un Posto al Sole, anticipazioni 5 dicembre: Raffaele prepara l'ultimo presepe a Palazzo Palladini

Tornano domani alle 20.50 su Rai Tre i protagonisti di Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. Nell' episodio di venerdì 5 dicembre vedremo Raffaele congedarsi da Palazzo Palladini, pronto a lasciare il posto di portiere a chi gli succederà: lo farà con un ultimo presepe, ormai alle soglie del Natale.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Renato

Raffaele ha deciso di andare in pensione e lasciare il suo posto di portiere a Palazzo Palladini; a niente sono valsi gli sforzi di Renato per convincerlo a rimanere. L'amico infatti, le ha provate tutte per farlo rimanere; persino allearsi con Otello. Intanto, la proposta di prendere il suo posto è stata fatta a Rosa che sta valutando se accettare o meno. Nel frattempo, ai Cantieri, il ritorno di Chiara Petrone ha scombinato le carte: la ricca ereditiera ha messo da parte Gennaro Gagliotti, offrendo invece a Filippo Sartori il ruolo di amministratore delegato. L'uomo dunque, torna dopo anni al posto che aveva promesso di lasciare per sempre: e lo farà in veste di rappresentare in tutto e per tutto la Petrone.

Anticipazioni 5 dicembre: Raffaele prepara l'ultimo presepe a Palazzo Palladini

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Eduardo viene da un periodo di forte tensione a causa del processo, delle sue difficoltà a reinserirsi nel quartiere; dell'aggressione a Peppe Caputo che gli è costata ulteriori complicazioni, nonostante non fosse coinvolto. Sempre più frustrato per la sua situazione e per non essere in grado di dare a Clara e Nunzia la vita che vorrebbe per loro, Sabbiese potrebbe compiere un grande sbaglio.

Raffaele invece sta per salutare gli inquilini di Palazzo Palladini. Il suo congedo sarà l'allestimento del presepe, ultimo gesto da portiere per chiudere un capitolo della sua vita.

Veniamo infine a Bice e al piano per indurre Cotugno a cederle il denaro che le servirà a incastrare Troncone, che pare andare avanti senza intoppi.