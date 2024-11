Un Posto al Sole, anticipazioni 6 novembre: Guido riconosce i suoi errori, Roberto va dalla psicologa

Dopo l'episodio trasmesso stasera, Un Posto al Sole andrà in onda su Rai 3 mercoledì 6 novembre alle 20:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Luca in crisi al Centro Ascolto: un addio imminente?. La serie, giunta alla ventinovesima stagione, è prodotta da Rai Fiction e FremantleMedia Italia.

Riassunto dell'episodio precedente

Giulia si dà da fare per intensificare le attività ambulatoriali del Centro d'ascolto trovando anche l'appoggio di don Antoine, mentre continua la guerra fra Luisa e Rosa: questa volta però non sarà su di lei la vendetta di Luisa, che sembra aver puntato il mirino su degli obiettivi più importanti. Una défaillance in ospedale porterà Rossella a prendere una decisione sofferta. Stanca del comportamento di Guido, grazie a un piccolo contrattempo Mariella troverà finalmente la forza di farsi valere nei suoi confronti.

Anticipazioni di Un Posto al Sole: Roberto inizia la terapia con la psicologa

Luca è sempre più combattuto riguardo al suo ruolo al Centro Ascolto e inizia a valutare seriamente la possibilità di lasciare il lavoro. Nel frattempo, Rosa intuisce che il dottore potrebbe essere stato vittima di un'azione di screditamento orchestrata dalla perfida Luisa, alimentando tensioni e sospetti.

Rosa a questo punto si sforza per convincere Luca a restare e trovare un modo per fermare Luisa. Marina per rimanere a casa ha posto una condizione, Roberto deve affrontare un percorso psicoterapeutico. Lui ha accettato e ora è arrivato il momento della sua prima seduta dalla psicologa.

Rosa è interpretata da Daniela Ioia

Questo passo potrebbe aprire nuove prospettive per lui, aiutandolo ad affrontare le sue fragilità più intime. Sul fronte personale, Alice vive un incontro sorprendente e piacevole che sembra promettere sviluppi interessanti.

Mariella finalmente ha trovato la forza di contrastare Gudo a testa alta, facendogli capire che il suo comportamento era sbagliato sotto tutti i punti di vista. Messo di fronte alla verità il Del Bue trova il tempo di riflettere e sui propri errori passati e, con un gesto sincero, prova a dare un segnale di distensione alla Altieri, cercando di ristabilire un clima di fiducia tra loro.