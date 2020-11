Un posto al sole anticipazioni 6 novembre 2020: la mossa a sorpresa di Roberto Ferri

Un posto al sole torna venerdì 6 novembre 2020 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Nelle anticipazioni Roberto Ferri si prepara per una mossa a sorpresa, mentre Serena medita di raggiungere Filippo.

Mentre Marina e Fabrizio saranno alle prese con problemi di liquidità ai Cantieri, Ferri mediterà una mossa inaspettata potendo contare su un asso nella manica. Serena si organizzerà per raggiungere Filippo a Tenerife ma un nuovo intervento di Leonardo potrebbe trattenerla ancora una volta. Tormentato dal padre, Niko dovrà affrontare un altro incontro sgradito... Si tratterà di Franco, a cui Renato ha chiesto aiuto, o di qualcun altro?

L'appuntamento con l'ultima puntata settimanale di Un posto al sole è per domani, venerdì 6 novembre 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.