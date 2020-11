Un posto al sole anticipazioni 5 novembre 2020: Serena rinuncerà a Filippo?

Un posto al sole torna giovedì 5 novembre 2020 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Nelle anticipazioni Serena sembra rinunciare ai propri sentimenti per Filippo, mentre Michele e Silvia sono sempre più in crisi.

Un duro confronto con Leonardo mette in crisi Serena che, tra sensi di colpa e dubbi, sembra aver perso l'occasione per confessare a Filippo quello che prova per lui. Preoccupato la decisione di Niko di lasciare lo studio, Renato chiederà a Franco di parlargli. Cresce la distanza tra Silvia e Michele che comincia a chiedersi se ha fatto davvero di tutto per proteggere la moglie. Costretta a gestire il Vulcano, Alex tirerà fuori un bel caratterino.

L'appuntamento con la nuova puntata settimanale di Un posto al sole è per domani, giovedì 5 novembre 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.