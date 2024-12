Un posto al sole anticipazioni 5 dicembre: Samuel e Guido aiutano la cantante Giorgia

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda alle 20.50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.

Anticipazioni della trama della puntata di Un posto al sole in onda giovedì 28 novembre su Rai 3, alle 20:50: Giorgia sarà ospite della puntata. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che vanno dalle relazioni familiari e sentimentali, ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente

La tensione tra Roberto e Filippo è alle stelle, L'atteggiamento autoritario di Ferri a Radio Golfo 99 allontana ulteriormente Filippo, rendendo il dialogo sempre più difficile. Intanto, Pasquale trova due alleati nella sua battaglia per dimostrare l'innocenza: Niko, deciso a difenderlo in tribunale, e Rosa, determinata a scoprire l'identità dell'aggressore di Don Antoine.

Sul fronte sentimentale, Manuela, dopo aver alimentato involontariamente la gelosia di Micaela a causa della sua crescente amicizia con Samuel, si trova di fronte a una decisione difficile. Le sue scelte rischiano di segnare una rottura, sia con Manuela, la sua gemella, che con lo chef con cui lavora a Il Vulcano.

Giorgia sul set di Un posto al sole

Anticipazioni di Un Posto al Sole: Espedito ha un malore durante un litigio

Rossella, sempre più convinta della sua decisione di partire per la specializzazione all'estero, viene sorpresa da una telefonata inaspettata che potrebbe accelerare i tempi del suo trasferimento. Questo nuovo sviluppo la porta a riflettere sull'impatto che il suo allontanamento avrà non solo sulla sua carriera, ma anche sulla relazione con Nunzio.

Nel frattempo, un acceso confronto tra Espedito e Castrese sfocia in un malore per il padre, mettendo in discussione il fragile legame tra i due. Mariella, insospettita dai comportamenti del nipote, comincia a farsi delle domande. La tensione familiare sembra destinata a crescere, e il giovane Castrese dovrà decidere se aprirsi con lei e raccontare la verità.

Filippo, ancora scosso dal confronto con il padre, cerca di elaborare quanto accaduto, ma Roberto, fermo nelle sue posizioni, non sembra provare alcun rimorso. Nel frattempo sul lungomare Samuel, Guido e Cotugno incontrano la cantante Giorgia, ospite della puntata nei panni di se stessa.