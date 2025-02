Un posto al sole anticipazioni 4 febbraio: Micaela vuol fare ingelosire Samuel, Niko fa felice Valeria

Scopriamo cosa succederà nella più longeva soap italiana in onda alle 20.50 su Rai 3: la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì ed è prodotta da Fremantle Media Italia per Rai Fiction.

Un Posto al Sole torna martedì 4 febbraio su Rai 3 alle 20:50. In questa puntata: Rossella sotto osservazione, Ornella aggiorna i genitori. La soap ruota intorno alle vicende dei condomini di Palazzo Palladini e dei loro amici. La serie è disponibile in streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente

Nel tentativo di riavvicinare Niko e Manuela, Renato invita entrambi a pranzo da lui. Ma il suo gesto, anziché facilitare un riavvicinamento, ha conseguenze inaspettate, Niko infatti decide di trasferirsi da Valeria e lasciare Palazzo Palladini. L'incontro tra Elena e Vinicio, l'amico intimo di Alice, lascia la donna piacevolmente colpita.

Tuttavia, Michele non la pensa allo stesso modo e continua a nutrire sospetti sulla famiglia del ragazzo. Determinato a scoprire la verità, prosegue la sua inchiesta con l'aiuto di un misterioso alleato. Dopo aver visto Samuel con un'altra donna, Micaela non riesce a trattenere la gelosia e decide di mettere in atto un piano per provocarlo.

Ornella è preoccupata per Rossella

Anticipazioni Un posto al sole: Micaela gioca sporco con Samuel

Valeria è al settimo cielo: Niko ha deciso di fare un passo importante e trasferirsi a casa sua. Tuttavia, prima di compiere il grande passo, dovrà affrontare due questioni delicate: parlare con il piccolo Jimmy e gestire la possibile reazione di Renato, che potrebbe non accettare facilmente l'addio dell'avvocato a Palazzo Pallidini.

Fausto si trova al centro dei giochi di Micaela

Sempre più preoccupata per Rossella, Ornella si confronta con un collega psicoterapeuta per valutare la situazione della ragazza. Dopo il colloquio, riferisce tutto a Silvia e Michele, che si trovano di fronte a una realtà difficile da accettare. Determinata a riconquistare Samuel, Micaela non si arrende e decide di usare metodi tutt'altro che corretti per suscitare la sua gelosia, facendogli credere di aver passato la notte con il cameriere Fausto.