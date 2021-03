Un posto al sole anticipazioni 31 marzo 2021: Alberto si riavvicina a Clara

Un posto al sole torna domani, mercoledì 31 marzo 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Dalle anticipazioni scopriamo che Alberto, dopo quanto accaduto con Patrizio e Barbara, cercherà di riavvicinarsi alla sua compagna.

Il compleanno di Clara d'altronde sembra proprio l'occasione per un riavvicinamento tra lei e il Palladini, ma la presenza di un terzo incomodo rovinerà le cose in modo irrimediabile: Barbara sembra non avere intenzione di rendere la vita facile ai due. Mentre Roberto tenta inutilmente di coinvolgere Marina nei problemi dei cantieri, Filippo e Serena partono per Milano affidando Irene alle cure di Giulia e Bianca.

Come sempre si potrà seguire la soap anche sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.