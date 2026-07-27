Un Posto al Sole, anticipazioni 28 luglio: Roberto e Marina in crisi a causa di Greta

Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più amata dal pubblico italiano. Da trent'anni in onda, le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini continuano ad appassionare il pubblico televisivo con nuovi colpi di scena.

Nell'episodio di martedì 28 luglio la gelosia di Marina avrà della conseguenze con Ferri, mentre Diego cercherà di ricucire il rapporto con Ida.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 20.50 sulla terza rete di Viale Mazzini.

Dov'eravamo rimasti

Raffaele

Marina, sempre più presa dalla gelosia nei confronti di Greta e dopo l'ennesimo scontro con Roberto, compirà un gesto clamoroso. Ornella, ormai certa dei propri sentimenti, riceverà una proposta inaspettata da Raffaele. Intanto Guido e Mariella vengono sorpresi dall'arrivo di Alfredo, il maggiordomo del barone Cotugno, che finirà per coinvolgerli nei suoi misteriosi piani.

Anticipazioni 28 luglio: Roberto e Marina in crisi a causa di Greta

Roberto Ferri

La gelosia di Marina non passerà inosservata. Il gesto della Giordano nei confronti di Greta infatti, finirà per incrinare il rapporto con Roberto e potrebbe avere conseguenze ben più gravi di quanto lei stessa avesse potuto immaginare: Ferri non apprezzerà il comportamento della moglie, con cui negli ultimi tempi il rapporto è stato tutt'altro che sereno.

Nel frattempo Diego scoprirà che Silvia sta facendo il possibile per proteggere la sua storia d'amore con Ida e deciderà di seguire il suo esempio, rivolgendosi a Giulia in cerca di un aiuto per salvare la sua relazione. Dopo la sbandata per Lorenza, il figlio di Raffaele deciderà di correre ai ripari, dopo aver fatto chiarezza sui propri sentimenti. Guido e Mariella invece, sono del tutto ignari del piano che Cotugno sta portando avanti con la riluttante complicità di Alfredo: il barone appare infatti sempre più determinato a conquistare Bice.