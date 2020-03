Un posto al sole anticipazioni 30 marzo 2020: la vita di Marina è in pericolo

Nella puntata di Un posto al sole, in onda lunedì 30 marzo 2020 su Rai3, la vita di Marina sarà seriamente in pericolo: anticipazioni.

Un posto al sole tornerà lunedì 30 marzo 2020 su Rai3 alle 20:45. Fin dalle anticipazioni la vita di Marina Giordano sembra seriamente a rischio per via delle sue intuizioni sull'assassinio di Sebastiano Rosato.

La vita di Marina viene messa seriamente in pericolo dalla sua vecchia amica Gabriella: riuscirà Ferri a salvarla? Niko e Susanna sempre più intenzionati ad aiutare Nicotera: riusciranno a convincere il loro assistito a collaborare con la giustizia? Malgrado i tentativi di Giulia di tenerla a distanza, inaspettatamente tra lei e la cagnolina della terrazza si sta creando un rapporto tenero e speciale.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 30 marzo 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.