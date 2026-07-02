Un Posto al Sole, anticipazioni 3 luglio: Rosa nasconde la verità a Clara, una nuova occasione per Rossella

Ora che Damiano e Rosa hanno scoperto che Eduardo faceva parte della banda di Stella, le conseguenze sono già arrivate: a partire dal rapporto tra Sabbiese e il poliziotto che, fuori di sé, ha troncato i rapporti con l'amico. Nell' episodio di venerdì 3 luglio a farne le spese sarà anche Rosa, dato che la Picariello cercherà di nascondere tutto a Clara: in questa situazione così delicata, Rosa chiederà aiuto a Damiano. Per Rossella intanto, arriva una notizia che potrebbe cambiare il suo futuro professionale. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. L'appuntamento è, come sempre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: Eduardo

Damiano rompe definitivamente con Eduardo e racconta a Rosa tutta la verità sul fratello, cosa che spinge la Picariello a un confronto diretto. Intanto Grillo, deciso a vendicarsi dopo il fallimento della sua trappola, potrebbe prendersela con Stella. Diego infine, sempre più tormentato dai sentimenti per Lorenza e distante da Ida, si confida con Raffaele riguardo la sua crisi sentimentale.

Anticipazioni 3 luglio: Rosa nasconde la verità a Clara, una nuova occasione per Rossella

Clara

Dopo aver scoperto la verità su Eduardo, Rosa sarà sconvolta e divorata dai sensi di colpa per le menzogne raccontate a Clara. Senza sapere più come gestire la situazione perciò, Rosa si rivolgerà a Damiano con un appello disperato, mentre il poliziotto sarà deciso ad affrontare Grillo per vendicarsi di ciò che ha tentato di fare alla sua famiglia.

Nel frattempo, la notizia del passaggio della speaker Ambra Mancini alla concorrenza, nonostante Roberto puntasse su di lei, riaccenderà lo scontro tra Ferri e Michele.

Per Rossella, invece, si presenterà un'importante opportunità professionale: partecipare a un congresso medico che potrebbe aprirle le porte a un'esperienza lavorativa all'estero. Tuttavia, il desiderio di restare vicino a Nunzio rischierà di farle mettere da parte questa occasione.