Un Posto al Sole, anticipazioni 29 dicembre: Giulia aiuta Eduardo, le indagini di Damiano preoccupano Rino

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con la soap Un Posto al Sole, la più longeva della nostra tv. Dopo aver festeggiato il Natale, nell' episodio di lunedì 29 dicembre continuano le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini: Giulia proverà ad aiutare Eduardo cercandogli un lavoro, mentre Rino si sentirà minacciato dalle indagini di Damiano.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio della serie.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Nonostante Eduardo abbia preso le distanze da Stella dopo essersi reso conto che la donna sia un pericolo, lei non ha alcuna intenzione di rinunciare a Sabbiese. Raffaele e Ornella intanto, vanno a trovare Diego e Ida durante le feste: già in una visita precedente, si erano resi conto che i due stanno attraversando un momento di crisi, ma ora si accorgono che sulla coppia grava una fortissima tensione. Dopo aver trascorso il Natale con il figlio, Micaela decide di parlare con Manuela e Niko per cercare di capire meglio la situazione creatasi tra Jimmy e i suoi amici. Il ragazzino infatti, già da qualche tempo è nel mirino dei bulli a scuola: Matteo infatti, ha iniziato a tormentarlo online, aizzandogli contro anche il resto della classe.

Anticipazioni 29 dicembre: Giulia aiuta Eduardo, le indagini di Damiano preoccupano Rino

Giulia Poggi

Giulia si impegna a trovare un'opportunità di lavoro per Eduardo, il quale è finito nei guai proprio a causa della frustrazione: tormentato per le ultime vicende, si è consolato tra e braccia di Stella mentre era i crisi con Clara. Nel frattempo, il rapporto tra Eduardo e Stella suscita la preoccupazione di Rino, che si sente minacciato dalle indagini di Damiano. Renda infatti, è più impegnato che mai a seguire la pista che lo porterà a scoprire i responsabili dei furti alle gioiellerie.

Intanto Raffaele, preoccupato per via delle tensioni tra Ida e Diego, cerca di capire più a fondo l'origine del loro problema.