Un Posto al Sole, anticipazioni 28 marzo: Manuela esce con Niko, ma Valeria sabota l'incontro

Ultimo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole, domani alle 20.50 su Rai Tre. La soap opera torna con le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini; nell'episodio di domani, vedremo la rivalità trs Manuela e Valeria crescere sempre di più.

Ecco cosa succederà.

Nell'episodio precedente

Niko

Nell'episodio precedente abbiamo visto Michele Saviani fuori pericolo ma, purtroppo, con la colonna vertebrale fortemente danneggiata dal proiettile. Per poter ricominciare a camminare, l'uomo ha una sola possibilità: sottoporsi a un delicato e rischiosissimo intervento.

Nel frattempo Manuela, innamorata da anni di Niko, ha deciso che non si terrà più tutto dentro; la ragazza insomma, è intenzionata a sfidare apertamente Valeria.

Anticipazioni 28 marzo: Manuela esce con Niko, ma Valeria sabota l'incontro

Jimmy

Tra Manuela e Valeria c'è sempre stata rivalità; Valeria ne è sempre stata gelosa. Manuela si è accorta che Valeria fa di tutto per allontanare Niko dalla famiglia e dagli amici; conscia di questo, che Valeria non rispetta i legami del compagno, Manuela si è decisa a passare all'azione. Decisa a passare del tempo insieme all'avvocato, con la complicità del nipotino Jimmy, invita Niko a un evento al parco archeologico. Valeria però lo viene sapere e decidere di rispondere con una mossa uguale e contraria: convincerà infatti Mina a sabotare la giornata. Nel frattempo, Samuel sta cercando da tempo di dimenticare Micaela: vuole rifarsi una vita e innamorarsi di nuovo. Gli è però molto difficile perché, puntualmente, la Cirillo si mette in mezzo alle sue uscite.

Il copione è destinato a ripetersi anche ora, perché Micaela tenterà di rovinare anche l'ultimo appuntamento. Samuel infatti, ha conosciuto una ragazza tramite app, e sta uscendo con lei. Di nuovo, Micaela proverà a sedurlo, cercando di passare la notte con lui.