Un posto al sole anticipazioni 28 agosto 2020: Rossella e Patrizio sempre più in pericolo

Nella nuova puntata di Un posto al sole, in onda venerdì 28 agosto 2020 su Rai3 alle 20:45, Rossella e Patrizio si troveranno in grande pericolo: anticipazioni.

I due ragazzi infatti si troveranno in una situazione cruciale quanto pericolosa mentre Viola avrà un atteggiamento intransigente con Nicotera e verrà messa sotto pressione da Angela. Fabrizio è in partenza per la Russia mentre Marina e Roberto avranno modo di duellare a colpi di fioretto. Cotugno darà ulteriore dimostrazione della sua tirchieria indisponendo Guido, ignaro del segreto che il collega nasconde.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 28 agosto 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.