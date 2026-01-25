Un Posto al Sole, anticipazioni 26 gennaio: Eleonor Price colpita da Palazzo Palladini

Finalmente Whoopi Goldberg ha fatto il suo ingresso nelle storie di Un Posto al Sole, dove interpreta l'imprenditrice Eleonor Price. Proprio nell' episodio di lunedì 26 gennaio la Price vedrà Palazzo Palladini e se ne innamorerà.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Marina Giordano

Ora che Gennaro Gagliotti è stato arrestato e Marina è la nuova amministratrice delegata dei Cantieri, lei e Roberto hanno deciso di rilanciare i Cantieri grazie all'incontro con la misteriosa cliente americana Eleonor Price. La Price potrebbe essere una buona alleata per il rilancio, in termini economici.

Eduardo ha bisogno di soldi e per ottenerli rapidamente, ha insistito con Stella per partecipare a un colpo. Intanto Guido e Mariella si sono ritrovati coinvolti nel debito che lega Bice e Cotugno, nonostante Guido avesse avvertito Mariella su che tipo di persona fosse la sua amica.

Anticipazioni 26 gennaio: Eleonor Price colpita da Palazzo Palladini

Un posto al sole

Eleonor Price era interessata solo all'acquisto di uno yacht, ma presto le cose cambieranno. La donna infatti, sta per conoscere Palazzo Palladini e non rimarrà certo indifferente.

Dopo essere stata accolta da Raffaele infatti, Ferri e Marina faranno gli onori di casa alla ricca cliente americana che, nel vedere il palazzo e la sua atmosfera, ne rimarrà così affascinata da rivolgere ai due una richiesta molto particolare.

Nel frattempo, al corso per alcolisti, Gianluca farà una conoscenza molto speciale; Alberto intanto, dopo vari tentativi andati a vuoto, cercherà di ricucire il rapporto col figlio. Per quanto il padre si sia interessato al ragazzo, i suoi tentativi di farlo aprire sono andati sempre a vuoto.

Guido e Mariella infine, sono determinati a mettere alle strette Bice affinché restituisca i soldi a Cotugno. I due infatti, si sono accorti che l'uomo è caduto in una profonda depressione, perciò ora sono determinati a risolvere la situazione.