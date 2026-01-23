Un posto al sole, arriva Whoopi Goldberg! Le foto più belle dell'attrice sul set

Napoli chiama, Hollywood risponde: per celebrare il prestigioso traguardo dei 30 anni di messa in onda, Un Posto al Sole firma un colpo da novanta: da stasera venerdì 23 gennaio Whoopi Goldberg entra ufficialmente nel cast della soap più longeva della televisione italiana in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre.

Un posto al sole

Cosa farà Whoopi Goldberg a Un Posto al Sole

L'attrice Premio Oscar, icona mondiale grazie a film come Ghost e Sister Act, approda a Napoli nei panni di Eleanor Price, un'eccentrica e carismatica imprenditrice americana arrivata in città con un obiettivo preciso: acquistare un lussuoso yacht. Ma, come spesso accade tra le storie intrecciate di Palazzo Palladini, il suo soggiorno si trasformerà presto in qualcosa di molto più profondo di una semplice trattativa d'affari.

Whoopi Goldberg sul set della soap

"Perché no?" il debutto assoluto di Whoopi Goldberg in una soap

Durante l'incontro con la stampa, Whoopi Goldberg ha raccontato con il suo inconfondibile mix di ironia e sincerità le ragioni di questa scelta inedita: "Non avevo mai recitato in una soap. Quando me l'hanno proposto, ho pensato semplicemente: perché no?" Un'esperienza intensa, segnata anche dal maltempo che ha accompagnato le riprese: "Non ha mai smesso di piovere".

Whoopi Goldberg con Patrizio Rispo

"Le persone sono straordinarie, mi hanno portato a vedere tutte le bellezze della città, era il periodo di Natale e ho avuto anche io il mio presepe, ma mi è dispiaciuto constatare che non c'era la mia statuina... Però ho assaggiato il limoncello". L'attrice ha scoperto sorprendenti affinità tra Napoli e la sua città natale: "Napoli è come New York, sono entrambe sul 41esimo parallelo", ha osservato.

Eleanor Price, una donna di potere che non alza la voce

Niente cliché da villain americana: Eleanor Price è una donna influente che esercita il proprio potere senza arroganza. A colpire, come spiegato dalla stessa Goldberg, è la forza della gentilezza, un modo diverso e moderno di comunicare e affermarsi. Fuori dal set, l'attrice ha mostrato grande curiosità per la cultura partenopea e per i ritmi serrati delle soap: "Solo ora mi rendo conto di quanto impegno e professionalità ci siano dietro questo genere".

Una scena con Whoopi Goldberg

Un futuro ancora italiano?

Avendo già vissuto in Sardegna e Sicilia, Whoopi Goldberg non ha nascosto il suo amore per l'Italia: "Dell'Italia amo che ti fa sempre sentire a casa, e amo la cucina ovviamente. Il primo impatto con l'Italia cinematografica è stato con Vittorio De Sica, Sofia Loren, Mastroianni. Sono disponibile a lavorare con chiunque abbia voglia di lavorare con me. Mi piacerebbe tornare in Italia, se il pubblico mi apprezzerà. Gli italiani portano sempre un pezzo del loro paese ovunque vadano e sono sempre loro stessi".

Whoopi Goldberg sul lungomare di Napoli

In passato l'attrice aveva acquistato una villa in Sardegna che poi ha rivenduto. Poco dopo ha preso una casa nel centro storico di Siracusa, sull'isola di Ortigia. "Ho vissuto in Sardegna, ora in Sicilia, c'è una cornucopia di persone e stili di vita, una varietà enorme. C'è una connessione tra gli attori e il cinema italiano. Se sarà l'inizio di una mia carriera in Italia non lo so, voglio fare le cose in ordine. Se il pubblico mi apprezzerà, mi piacerebbe tornare", ha concluso.

L'appuntamento è da stasera su Rai 3: l'arrivo di Whoopi Goldberg è pronto a portare una ventata internazionale nelle storie di Un Posto al Sole e nelle storie di Palazzo Palladini.