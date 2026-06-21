Delitti ai Caraibi 4 stasera su Rete 4: anticipazioni delle trame

Tra traffici illeciti, infiltrazioni sotto copertura e una somiglianza sconvolgente che ribalta le indagini, Mélissa e Gaëlle si trovano a gestire due casi intrecciati ad alta tensione.

Stasera, domenica 21 giugno, in prima serata su Rete 4 torna Delitti ai Caraibi, la serie poliziesca francese ambientata nella suggestiva Martinica, conosciuta a livello internazionale come Tropiques criminels. Tra indagini complesse e tensioni personali, le protagoniste Mélissa Sainte-Rose e Gaëlle Crivelli affrontano due nuovi casi ricchi di colpi di scena. Gli episodi di questa sera intrecciano misteri, traffici illeciti e rivelazioni sorprendenti che mettono a dura prova il loro intuito investigativo e il loro rapporto professionale.

Delitti ai Caraibi è una serie televisiva poliziesca francese che unisce il classico genere buddy cop a un'ambientazione esotica e solare. La serie è interamente ambientata e girata nella splendida isola della Martinica, nei Caraibi, che fa da contrasto visivo ai crimini su cui i protagonisti devono indagare. La forza dello show risiede nel rapporto tra le due protagoniste, due donne poliziotto diametralmente opposte per carattere e metodi di lavoro.

Trame delle puntate del 21 giugno

Episodio 1 - L'ippodromo: Nella quarta stagione le cose si complicano rapidamente quando Mélissa Sainte-Rose (Sonia Rolland) e Gaëlle Crivelli (Béatrice de La Boulaye) si trovano a indagare sul caso di Alexis Laurent, un ricco uomo d'affari e allevatore di cavalli. Laurent è il principale sospettato per l'omicidio del suo ex suocero, ma su di lui gravano già forti ombre del passato: è infatti sospettato anche di aver ucciso la sua ex moglie.

Sonia Rolland e Stéphane Blancafort

Durante le indagini sulla scena del crimine e all'interno del centro ippico dell'uomo d'affari, Mélissa fa una scoperta del tutto inaspettata: si imbatte in Cyril ( Stany Coppet). L'uomo è tornato in Martinica in segreto per una rischiosa missione sotto copertura: si è infiltrato nell'entourage di Alexis Laurent per raccogliere prove sui suoi numerosi traffici illeciti e sulle sue attività di riciclaggio di denaro.

Episodio 2 - La fuggitiva: Il secondo episodio entra nel vivo dell'indagine e della missione sotto copertura. Viene confermato che Cyril si è infiltrato al centro ippico di Alexis Laurent perché l'uomo d'affari è coinvolto in un massiccio giro di vari traffici illeciti e nel riciclaggio di denaro sporco. La svolta nell'indagine arriva grazie a un dettaglio inquietante e inaspettato: Mélissa Sainte-Rose è la sosia perfetta della ex moglie di Laurent (la donna della cui scomparsa e probabile omicidio l'uomo è fortemente sospettato).

Notando questa incredibile e destabilizzante somiglianza, Cyril propone un piano estremamente rischioso: chiede a Mélissa di aiutarlo attivamente. La comandante decide di accettare e sfrutta la sua straordinaria somiglianza per avvicinarsi a Laurent, giocando con la sua mente e le sue colpe passate per farlo cedere. Questo gioco psicologico ad altissima tensione permetterà a lei e a Cyril di raccogliere le prove decisive per incastrare l'uomo d'affari sia per i suoi traffici sia per gli omicidi.