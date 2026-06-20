Capri, stop alle repliche: Rai cambia idea e scoppia la polemica online

Le repliche di Capri erano state annunciate per l'estate ma poi rimosse dal palinsesto Rai. Il cambio di rotta scatena polemiche online e lascia i fan senza il ritorno atteso della fiction cult.

Brutte notizie per i fan di una delle fiction più amate della televisione italiana: Capri non tornerà in replica su Rai 1. Nelle scorse settimane, la direzione Daytime Intrattenimento aveva annunciato in pompa magna il ritorno della serie nel palinsesto pomeridiano, al posto de La Volta Buona di Caterina Balivo. Dopo i primi annunci, però, sulla programmazione è calato il silenzio fino alla doccia fredda arrivata nelle ultime ore.

Le repliche di Capri sarebbero state infatti rimosse e sostituite da altri titoli del daytime Rai, tra cui il disastroso (in termini di ascolti) Le Stagioni dell'Amore, il dating show condotto da Mara Venier dedicato agli over 60, e La Porta Magica, il people show di Andrea Delogu andato in onda su Rai 2. Una scelta che ha riacceso il dibattito online tra i fan della storica fiction.

Il post Instagram che accende la polemica: "Un comportamento imbarazzante"

Poco dopo che la notizia si è diffusa, la pagina ufficiale della fiction ha condiviso un duro sfogo: "A quanto sembra la Rai ha ufficialmente cancellato dal palinsesto le repliche di Capri per l'ennesima volta. Questo comportamento è a dir poco imbarazzante. Annunciare le repliche con grande gioia e clamore per festeggiare i 20 anni della fiction per poi cancellarla dal palinsesto per replicare programmi che quasi nessuno guarderà. Una vera vergogna. Ad annunciare che le repliche sono state cancellate è stato proprio il nostro Kaspar Capparon. Noi ci scusiamo per loro! Se ci dovesse essere ancora una volta un cambio di rotta vi terremo informati."

Gabriella Pession e Sergio Assisi

Una decisione che, come si legge nei commenti al post, ha scatenato il malumore dei telespettatori, che speravano di festeggiare il ritorno della serie, ritrovando le atmosfere solari e i complotti sentimentali di Villa Isabella.

Capri: la storia di un successo senza tempo

Capri è stata una delle serie televisive di maggior successo di Rai 1, capace di incollare allo schermo milioni di italiani grazie a un mix perfetto di romance, melodramma, mistero e panorami mozzafiato. La serie è andata in onda per la prima volta nel 2006 ed è stata trasmessa fino al 2010. In totale sono state realizzate 3 stagioni. Le prime due incentrate sulle vicende di Villa Isabella e della famiglia Galiano, mentre la terza ha visto un rinnovo del cast e delle trame.

La trama principale: La storia inizia con Vittoria Mari (Gabriella Pession), una ragazza milanese che scopre inaspettatamente di essere stata nominata erede di una splendida villa a Capri da una donna che non ha mai conosciuto. Arrivata sull'isola, si ritrova a convivere con i fratelli Massimo (Kaspar Capparoni) e Umberto Galiano (Sergio Assisi), tra segreti di famiglia, debiti da risanare e passioni travolgenti.