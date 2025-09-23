Un Posto al Sole, anticipazioni 24 settembre: Michele riceve una chiamata che riguarda Agata

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana. Nell' episodio di mercoledì 24 settembre Agata riceverà una telefonata che riaprirà il caso della morte di Agata, mentre Gianluca non riuscirà più a nascondere un segreto che tiene dentro e che lo tormenta.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata.

Negli episodi precedenti

Gennaro Gagliotti

Mentre Vinicio è sempre più succube del fratello Gennaro, ha modo di dimostrare le sue capacità grazie a un imprevisto nel caseificio. Marina ha provato a farlo ragionare, a fargli capire che Gennaro lo sta manipolando per l'ennesima volta, ma i tentativi della donna non sono serviti a niente.

Nel frattempo Guido e Mariella si stanno dando una nuova opportunità; Guido le ha fatto una sorpresa che l'ha davvero stupita. Ha ben altri pensieri Michele Saviani, impegnato in una trasmissione di Radio Golfo per ricordare Giancarlo Siani a 40 anni dal suo assassinio.

Anticipazioni 24 settembre: Michele riceve una chiamata che riguarda Agata

Un posto al sole: Rosa

Dopo essersi speso al massimo sul lavoro, Michele prova finalmente a prendersi una pausa, spinto anche dai consigli delle persone che gli stanno vicino. Proprio mentre cerca di staccare dagli impegni, tuttavia, dall'ospedale arriva una notizia inattesa che riguarda Agata e che lo coglie di sorpresa, riportandolo subito con i pensieri alla realtà. È chiaro che Michele, ora, non può più fermarsi.

Intanto Gianluca appare turbato: c'è qualcosa dentro di lui che lo tormenta, un peso che non riesce a scrollarsi di dosso e che lo rende inquieto, nonostante i tentativi di nasconderlo. Anche Rosa, dal canto suo, cerca di mascherare qualcosa che le sta succedendo: la ragazza infatti, conscia che la malattia di Luca sta galoppando, fa il possibile per non far emergere i segni evidenti del peggioramento. Purtroppo però, i segnali diventano sempre più difficili da ignorare.