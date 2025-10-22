Un Posto al Sole, anticipazioni 23 ottobre: Luca dubita di Gianluca, Alfredo deve rubare il cibo a Guido

Nuovo appuntamento alle 20.50 con Un Posto al Sole su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di giovedì 23 ottobre Luca inizierà a sospettare di Gianluca: anche se il ragazzo continua a trovare giustificazioni, l'ex primario ha capito che qualcosa non va. Il barone Cotugno nel frattempo, vorrà testare la fedeltà di Alfredo chiedendogli di scegliere tra lui e l'amicizia con Guido. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Castrese

Rosa è stata tormentata dai sentimenti per Damiano e dalla preoccupazione per il processo del fratello. Eduardo ha cercato di rassicurare lei e Clara, mentre Castrese, fuori pericolo, ha deciso di allontanarsi dai fratelli Gagliotti e di riprendersi ciò che gli avevano tolto.

Guido, invece, ha cercato di tranquillizzare Alfredo, ignaro che Cotugno avesse già iniziato a tramare e gli avrebbe chiesto una prova di fedeltà.

Anticipazioni 23 ottobre: Luca dubita di Gianluca, Cotugno vuole che Alfredo rubi il cibo a Guido

Cotugno

Gianluca ha iniziato a lavorare al Vulcano: questo nuovo impegno, anche se non è stato accolto di buon occhio da Alberto, lo sta aiutando ad affrontare la sua dipendenza. Gianluca ha fatto di tutto per tenere nascosta la sua dipendenza dall'alcol, ma ormai anche Luca comincia a sospettare qualcosa: nonostante il giovane Palladini finga che non stia succedendo niente, il comportamento del ragazzo fa riflettere l'ex primario, spingendo Luca a dubitare sulla sua sincerità. Nel frattempo, Eduardo fatica a trattenersi di fronte alle continue provocazioni di Peppe, mentre Clara attraversa un momento di profonda crisi: la tensione per il processo infatti, è tanta.

Il barone Cotugno intanto, ha deciso di mettere alla prova la fedeltà di Alfredo: dopo averlo già affrontato duramente, ora vuole una dimostrazione definitiva della sua lealtà: gli chiede perciò di rubare il cibo a Guido. Cosa farà dunque il maggiordomo? Sceglierà il suo capo o l'amicizia?