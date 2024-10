Un Posto al Sole, anticipazioni 23 ottobre: Alberto lascia Napoli, Manuela in crisi dopo l'esame universitari

Dopo l'episodio trasmesso stasera, Un Posto al Sole andrà in onda su Rai 3 mercoledì 23 ottobre alle 20:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel reagisce a Pasquale. La soap è ambientata in Italia, a Napoli, ai giorni nostri. La serie, giunta alla ventinovesima stagione, è prodotta da Rai Fiction e FremantleMedia Italia.

Anticipazioni di Un Posto al Sole: Nunzio è preoccupato per Diana

In seguito al profondo coinvolgimento nelle vicende con Torrente, Alberto prende una decisione radicale: vuole voltare pagina e ricominciare una nuova vita lontano da Napoli. Il suo desiderio di lasciarsi tutto alle spalle lo porterà a fare scelte che potrebbero sorprendere coloro che lo circondano.

Nel frattempo, Manuel, preoccupato per il padre Damiano, reagisce in maniera inaspettata alla provocazione di Pasquale. Il giovane, sempre più turbato dalle circostanze che circondano la sua famiglia, sembra sul punto di esplodere. Manuela, impegnata su troppi fronti tra il lavoro al Vulcano, la gestione del parco archeologico e l'università, non riesce a ottenere il risultato sperato al suo esame.

La sua distrazione e il peso delle responsabilità iniziano a farsi sentire, facendola vacillare. Nonostante gli sforzi, Manuela si ritrova ad affrontare il fallimento e a chiedersi se sia stata troppo dura con se stessa. Un altro colpo di scena riguarda Diana, che durante il suo percorso di riabilitazione subisce un piccolo incidente. Questo evento scatena immediatamente l'allarme in Nunzio, che, preoccupato per il benessere della donna, subito si allarma.