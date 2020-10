Un posto al sole anticipazioni 23 ottobre 2020: giochi di seduzione tra Roberto e Lara

Un posto al sole torna venerdì 23 ottobre 2020 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Nelle anticipazioni continua il gioco di seduzione tra Roberto Ferri e Lara.

Profondamente turbata dall'ultima iniziativa di Marco Modica, Giulia avrà una reazione impulsiva non priva di conseguenze. Roberto continuerà un gioco di sottile seduzione con Lara, che proverà a testare il coinvolgimento dell'uomo nei suoi confronti. Decisa a vendicarsi del tradimento subito, Bice punterà l'ignaro Michele. Riuscirà Mariella ad arginare i bellicosi proposi ti dell'amica?

L'appuntamento con l'ultima puntata settimanale di Un posto al sole è per venerdì 23 ottobre 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.