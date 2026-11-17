Periodo di grandi cambiamenti, a Palazzo Palladini: non solo la storica Terrazza sta per essere divisa in due, ma

Renato accetta la proposta di Alberto Palladini per l'appartamento: nell' episodio di mercoledì 18 novembre di Un Posto al Sole Silvia e Michele riceveranno una pessima notizia, ma per i due non è ancora finita. Intanto, Maurizio è pronto a raccontare la verità a Micaela e Manuela.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della storica soap, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Michele Saviani

Silvia e Michele cercano una soluzione per non perdere la casa, mentre Renato, ritrovatosi inaspettatamente anche con l'offerta di Alberto Palladini, non potrà più rimandare e dovrà prendere una decisione.

Intanto, dopo la festa d'addio dei condomini, i lavori per dividere la Terrazza sono pronti a partire. A casa di Guido e Mariella infine, la presenza del cane Diablo sta esasperando gli animi, con il Del Bue pronto a imporre un ultimatum alla moglie.

Anticipazioni 18 novembre: Renato accetta l'offerta di Alberto, Maurizio decide di raccontare tutto

Alberto

Micaela sembra ormai sempre più intrappolata nella sua dark side, mentre Maurizio, resosi conto di aver provocato una profonda frattura tra Monica e Manuela, prenderà una decisione difficile: raccontare alle gemelle la verità sulla notte in cui sono state concepite, così da mettere fine una volta per tutte alle incomprensioni che si trascinano ormai da tempo.

Intanto Renato si ritrova a fare i conti con la propria coscienza: davanti alle due offerte infatti, dopo aver accettato la proposta di Alberto, sarà tormentato dai sensi di colpa. Sfuma così la possibilità che Silvia e Michele possano continuare a vivere a Palazzo Palladini: per la coppia si tratterà di una pesante delusione. Ma non sarà l'unica, dato che i due riceveranno un altro duro colpo proprio da Alberto Palladini.