Un posto al sole anticipazioni 23 luglio 2020: Alberto Palladini è a un bivio

Un posto al sole torna giovedì 23 luglio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ci riportano nel dramma di Alberto Palladini, ora di fronte a un bivio: collaborare con la giustizia pur a rischio della vita?

Nicotera cerca di carpire informazioni su Tregara mettendo sotto torchio Alberto, che dovrà decidere se rivelare al magistrato la verità, mettendo a rischio la sua incolumità. Filippo cerca il sostegno di Serena nella sua battaglia contro il padre, ma la Cirillo non sa cosa fare. Nel giorno del suo compleanno, Viola riceverà una toccante dimostrazione d'amore dalla sua famiglia.

Un posto al sole torna finalmente con le puntate inedite, dopo la lunga pausa (la soap di Rai3 è ferma dallo scorso 3 aprile) che ha costretto la produzione a fermarsi per la prima volta in quasi un quarto di secolo di messa in onda.

L'appuntamento è per domani, 23 luglio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.