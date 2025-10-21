Un Posto al Sole, anticipazioni 22 ottobre: Castrese vuole riprendersi quello che i Gagliotti gli hanno tolto

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap che appassiona i telespettatori da quasi trent'anni. Nell' episodio di mercoledì 22 ottobre Eduardo cercherà di rassicurare Rosa e Clara per il suo processo imminente, mentre Castrese penserà a come rifarsi sui Gagliotti.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Negli ultimi episodi

Rosa

Pino pensava che la situazione con Rosa fosse rientrata, invece la Picariello è più confusa che mai: dopo aver ceduto alla passione con Damiano infatti, ora non sa cosa scegliere. La passione per Damiano, il vecchio amore, oppure la sicurezza che le dà Pino?

Nel frattempo, dopo aver cercato di reinserirsi nella vita del quartiere, è arrivato il momento del processo per Eduardo. Per Sabbiese l'attesa è stata particolarmente difficile, perché sperava di poter ricominciare daccapo nel quartiere; invece si è reso conto che tutti lo trattavano freddamente.

Anticipazioni 22 ottobre: Castrese vuole riprendersi quello che i Gagliotti gli hanno tolto

Castrese

Rosa è tormentata e in preda a mille pensieri: da un lato deve fare i conti con i sentimenti che prova per Damiano, dall'altro con la preoccupazione per il processo del fratello. Mentre Eduardo tenta di tranquillizzare sia lei che Clara, Castrese è ormai fuori pericolo e deciso a tagliare i ponti con i fratelli Gagliotti; Castrese inoltre, vorrà farsi valere per riprendersi ciò che Gagliotti gli ha tolto.

Intanto l'avvocato La Rocca elabora una strategia che potrebbe aiutare una volta per tutte Ferri: spetta ora a Marina a farla accettare a Roberto. Stavolta il lavoro dell'avvocato potrebbe dare i suoi frutti, dando a Ferri i tanto agognati domiciliari.

Guido infine prova a rassicurare Alfredo, convinto che Cotugno non cercherà vendetta. Il barone però, in realtà, ha già iniziato a tessere la sua trama e vorrà una prova di fedeltà da parte del suo maggiordomo: ad Alfredo verrà fatta una richiesta molto particolare.