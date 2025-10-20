Un Posto al Sole, anticipazioni 21 ottobre: Pino vuole chiarezza mentre Rosa è sempre più confusa

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con gli inquilini di Palazzo Palladini. Torna infatti l'appuntamento con la soap più longeva della tv, prossima a spegnere 30 candeline nel 2026: Un Posto al Sole.

Nell' episodio di martedì 21 ottobre troveremo una Rosa più confusa che mai, tra quel che è successo con Damiano e Pino in attesa di risposte mentre, nel frattempo, incombe il processo di Sabbiese. Attenzione anche su Cotugno e Alfredo, con un duro confronto tra il barone e il suo maggiordomo. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Nunzio e Rossella

Rosa ha ceduto alla passione con Damiano, ma ora i suoi sentimenti sono più confusi che mai: seguire il cuore con Damiano, oppure scegliere la stabilità di Pino?

Nel frattempo, con un certo disappunto da parte di Nunzio, si è riaccesa l' intesa tra Rossella e Riccardo: i due infatti, grazie a un successo professionale, si sono riavvicinati.

Alfredo infine, è tornato a casa di Cotugno.

Anticipazioni 21 ottobre: Pino vuole chiarezza mentre Rosa è sempre più confusa

Rosa e Pino

Pino non sta più capendo cosa succede: dopo averle fatto una sorpresa, dopo che hanno parlato, sembrava che la situazione con Rosa fosse migliorata. Invece, al contrario, lei continua ad essere molto distante. Ora Pino vorrebbe un chiarimento, ma Rosa appare sempre più confusa e in preda a sentimenti contraddittori: riuscirà la Picariello a fare chiarezza su cosa vuole davvero? La riposta alle sue paure sarà Pino o Damiano?

Come se non bastasse, a preoccupare Rosa c'è anche la situazione di suo fratello Eduardo: il processo si avvicina, la preoccupazione per il verdetto è alta. Nel frattempo, scoperto l'inganno del suo maggiordomo, Cotugno affronta Alfredo con durezza: ma non è finita, perché il barone sta meditando di mettere alla prova Alfredo.

Renato nel frattempo, è invece molto felice del ritorno di Raffaele a Palazzo Palladini e lo accoglie con entusiasmo.