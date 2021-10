Un posto al sole anticipazioni 21 ottobre 2021: chi ha scoperto il segreto di Silvia?

Un posto al sole torna domani, giovedì 21 ottobre 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Nelle anticipazioni Silvia dovrà dare parecchie spiegazioni a qualcuno che l'ha scoperta.

Mentre Rossella si ritrova alle prese con un triangolo amoroso, perchè potrebbe suscitare l'interesse di Mattia, Silvia accetta di passare la notte a casa di Giancarlo, approfittando dell'assenza di Michele e della figlia. Un imprevisto però rischia di farla uscire allo scoperto con qualcuno che non dovrebbe per nessuna ragione conoscere il suo segreto.

Niko, pur nella confusione del momento e con Susanna ancora in pericolo, finalmente ha modo di dichiarare i propri sentimenti.

E come sempre si potrà seguire la soap anche sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.