Un posto al sole anticipazioni 20 dicembre: Rosa vuole chiudere la questione con Don Antoine

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda domani alle 20:50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.

Anticipazioni della trama della puntata di Un posto al sole in onda venerdì 20 dicembre su Rai 3, alle 20.50: la rivalità tra Valeria e Manuela rischia di degenerare. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che spaziano dalle relazioni familiari e sentimentali ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente

Rosa, prova finalmente a frequentare la scuola serale, per prendere il diploma, dopo aver fatto un primo tentativo e averci rinunciato all'ultimo. Nel frattempo, il legame di amicizia che si è instaurato tra lei e Don Antoine si sta trasformando in qualcosa di più profondo È il giorno della recita di Jimmy e, mentre cresce la complicità tra Niko e Manuela, Valeria non sembra disposta a farsi da parte.

Guido, in crisi, non sa come dividersi il giorno di Capodanno tra Claudia e Lollo. Costabile, che ha praticamente costretto suo padre Espedito a mettersi in affari con i Gagliotti, è riuscito ad estinguere i propri debiti. Michele, nel frattempo, sempre più osteggiato da Roberto, prenderà un'importante decisione per quanto riguarda il suo futuro a Radio Golfo 99.

In occasione della recita di Natale di Jimmy, la rivalità tra Valeria e Manuela rischia di degenerare pericolosamente. Entrambe provano sentimenti per Niko, e la loro competizione potrebbe esplodere durante l'evento scolastico, mettendo a rischio l'atmosfera festiva e la serenità di Jimmy che si è impegnato per imparare il suo ruolo nel classico Natale in Casa Cupiello.

Nel frattempo, dopo un'inaspettata e pericolosa vicinanza, Rosa vuole avere un confronto con Don Antoine. Decisa ad affrontare la questione di petto, la Picariello non si lascia intimidire dalla spinosa questione. Con il supporto di Marika, Rosa matura una nuova consapevolezza riguardo ai suoi sentimenti e al futuro del rapporto con il sacerdote.