Un Posto al Sole, anticipazioni 2 novembre: Renato vuole sfrattare Silvia e Michele, il Vulcano a rischio

Mentre la polizia continua ad indagare sulla morte di Stefano Mori, al Vulcano inizia una serata speciale per festeggiare la Dia de los Muertos: ma la festa non va come previsto, e il locale si ritroverà in serie difficoltà. Intanto Renato si prepara ad un discorso molto delicato. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nell' episodio di lunedì 2 novembre di Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Stefano Mori è morto, trovato a terra in casa da Greta; l'uomo era stato colpito da Marina per difendersi, quando la Giordano si era recata a casa sua per mettere fine ai continui ricatti. Nonostante Greta sia capitata sul posto per caso, ora le indagini della polizia vertono proprio sulla Fournier, mentre Marina mantiene il segreto, anche se non senza sensi di colpa.

Intanto Gianluca è finalmente uscito dall'ospedale e Renato, tornato dalla Sicilia, ha maturato una decisione che deve ancora comunicare a Silvia e Michele. Nunzio e Rossella invece, hanno avuto un momento di crisi riguardo le loro scelta future; ora però, nella coppia sembra essere tornato il sereno.

Anticipazioni 2 novembre: Renato vuole sfrattare Silvia e Michele, per il Vulcano si mette male

Renato

È il 2 novembre e, su suggerimento di Lorenza, Il Vulcano ha deciso di dedicare la sala e i suoi piatti alla festa messicana de la Día de los Muertos. Purtroppo però, la nuova iniziativa non va come sperato: una delle salse piccanti infatti, capiterà nel piatto sbagliato e creerà un bel po' di caos all'interno del ristorante, mettendone persino a repentaglio la reputazione.

Nel frattempo Renato deve trovare il coraggio di parlare con Silvia e Michele, per comunicare loro che ha deciso di vendere la casa che aveva affittato si due.

Proseguono anche le indagini sulla morte di Mori: la PM Cimmino mette sotto torchio Greta, con l'obiettivo di farle confessare la verità su quanto accaduto a Mori. Ma anziché ottenere una confessione, la Fournier continua a dichiararsi innocente...