Un posto al sole anticipazioni 19 novembre 2020: le manovre di Roberto Ferri intralciano Marina

Nella nuova puntata di Un posto al sole, in onda giovedì 19 novembre 2020 su Rai3 alle 20:45, Marina arrancherà sul lavoro per via di Roberto Ferri: anticipazioni.

Il tentativo di Giulia di coinvolgere Michele nella sua campagna di sensibilizzazione potrebbe creargli delle inaspettate tensioni in famiglia. Patrizio incontra Ilaria per un importante chiarimento. In crisi di liquidità a causa delle sotterranee manovre di Ferri, Marina si troverà a fronteggiare una spinosa situazione sul lavoro. Il sogno di Cotugno di partire con Bice per Ischia sembra svanire per colpa di Cinzia.

L'appuntamento con la nuova puntata settimanale di Un posto al sole è per domani, giovedì 19 novembre 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.