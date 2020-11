Un posto al sole anticipazioni 18 novembre 2020: i sensi di colpa di Susanna verso Niko

Nella nuova puntata di Un posto al sole, in onda mercoledì 18 novembre 2020 su Rai3 alle 20:45, Susanna comincerà a sentirsi davvero in colpa verso Niko: anticipazioni.

Spinto anche da Alex e Vittorio, Patrizio tenta di rimettere in piedi la sua storia con Rossella. All'apice della loro crisi, una défaillance di Michele in radio darà a Silvia lo spunto per riflettere meglio sul loro rapporto. Giulia decide di fare qualcosa per sensibilizzare gli abitanti del quartiere che hanno respinto la famiglia di origine rom. Susanna si sente sempre più in colpa per le scelte lavorative di Niko, che ha iniziato a lavorare nel nuovo studio.

L'appuntamento con la nuova puntata settimanale di Un posto al sole è per domani, mercoledì 18 novembre 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.