Grande Fratello, Lorenzo Spolverato mollato in diretta: come ha reagito veramente alle parole di Shaila Gatta?

​La diciottesima edizione del Grande Fratello si è conclusa con la vittoria di Jessica Morlacchi, cantante romana, che ha prevalso su Helena Prestes nella sfida finale. ​Tuttavia, uno dei momenti più discussi della serata è stato il confronto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Come anticipato da alcuni rumors durante la settimana, l'ex velina ha deciso di porre fine alla sua relazione con il modello milanese in diretta televisiva, definendo il loro rapporto tossico. ​

Le parole di Shaila

Nonostante il colpo di scena, Lorenzo ha mantenuto un atteggiamento composto, evitando scenate, sappiamo quanto sia traumatizzante per lui essere paragonato a Mario Merola. Durante tutta la puntata ha riso e scherzato, come se nulla fosse accaduto. Eppure, le parole di Shaila sono state dure e dirette: "Questa è la tua serata e non voglio dilungarmi, ma per me è stata una settimana molto difficile. Sono entrata con degli ideali di donna libera e stavo iniziando a sperimentarli. Ma sono ricaduta di nuovo vittima di me stessa e delle mie stesse dinamiche. Ce l'ho tanto con me stessa". ​

Ha poi proseguito: "Mi sono sentita molto usata e poco amata. Qualsiasi donna merita un amore sano e questo non è un amore sano. Ho acquisito un po' di lucidità, ma non avevo le forze di prendere questa decisione". E ancora: "Ho vissuto un amore tossico con te, avrei avuto bisogno di aiuto e invece sono state create solo dinamiche. Se c'è una cosa di cui mi pento è averti chiesto scusa troppe volte". ​

Il confronto tra Shaila e Lorenzo

La reazione di Lorenzo

Subito dopo che la sua ormai ex fidanzata è uscita dalla Casa, il gieffino si è rivolto ad Alfonso Signorini dicendo: "Io credevo fosse uno scherzo, un pesce d'aprile. Io non sono fuori, non vedo la realtà da 200 giorni, ma in una settimana è cambiata così tanto", ha esordito Lorenzo.

"Lei è arrivata con un discorso già pronto ha aggiunto come se avesse visto delle cose, sentito dei pareri da amici e famiglia. Non mi sono ritrovato nelle parole che ha detto. In una settimana ha capito tutte queste cose che ha detto? Onestamente non riesco proprio a capire cosa possa essere successo". ​

Dopo la diretta, Lorenzo ha incontrato i fan della coppia, noti come "Shailenzo", senza la presenza di Shaila. Si è intrattenuto con loro per brindare e celebrare il percorso fatto nel reality, ringraziandoli per il supporto ricevuto. Per il modello è stato anche un modo per allontanare l'amarezza dell'esito del televoto che lo ha visto soccombere a Chiara Cainelli. Un risultato inaspettato, considerando il forte seguito di Lorenzo Spolverato, che sembrava destinato almeno alla top 3.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

​