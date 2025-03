Grande Fratello, Mariavittoria a Zeudi: “Ti sei fatta Tizio, Caio e Sempronio per poter arrivare in finale”

Le luci della Casa del Grande Fratello si spegneranno, due dei concorrenti arrivati in finale premeranno il tasto che lascerà il loft dei Lumina Studios al buio, fino al lunedì successivo, quando si riaccenderanno con l'arrivo del cast di The Couple, il nuovo reality condotto da Ilary Blasi. Nonostante ciò, le tensioni tra i gieffini non si sono affievolite, come ha dimostrato il litigio tra Mariavittoria Minghetti e Zeudi Di Palma.

Tensioni alle stelle nella Casa

Sabato sera, la produzione ha organizzato il gioco Le parole che non ti ho mai detto. Mariavittoria, rivolgendosi a Chiara, le ha detto: "Sei stata una grande delusione". Quando è stato il suo turno, la gieffina ha replicato: "Credo che tu abbia vissuto il Grande Fratello dietro le spalle di chi ti ha protetto". Il giorno dopo la discussione è degenerata.

"Mi vuoi mettere in mezzo a una cosa che non mi appartiene, Chiara?", ha affermato la specializzata in chirurgia estetica, riferendosi alle parole che l'inquilina le aveva rivolto la sera prima. Secondo Mariavittoria, Chiara le aveva rinfacciato una situazione in cui lei non era nemmeno presente, ma la coinquilina non è stata d'accordo.

Zeudi Di Palma al Grande Fratello

Lo scontro tra le gieffine

Mariavittoria sembra essere ancora ferita dal modo in cui la relazione con Chiara è finita. La concorrente pensa che la trentina, invece di cercare di farla riappacificare con Lorenzo e Shaila, abbia peggiorato la situazione. "Io ti ho detto quello che pensavo perché avevo dei sassolini nelle scarpe", ha ammesso Chiara. Mariavittoria ha mantenuto la sua posizione, rimanendo infastidita dal fatto che la Cainelli l'avesse messa in mezzo in una questione che non la riguardava.

Durante la discussione, Zeudi Di Palma si è intromessa, difendendo la sua protetta Chiara e accusando Mariavittoria di non aver mai espresso il suo pensiero durante il suo percorso al Grande Fratello: "Ora, all'ultimo giorno, vuoi parlare". Mariavittoria Minghetti le ha risposto a tono: "Senti, tesoro, l'unica che è venuta qua e si è fatta Helena, Javier, Tizio, Caio e Sempronio sei tu".

E ancora: "L'unica che non ha mai espresso un giudizio su nulla sei tu. L'unica che non ha mai avuto le palle e si è lisciata tutti dall'inizio del programma". L'ex Miss Italia ha ribattuto: "Tu hai fatto sesso nella Casa, io non ho mai fatto sesso con nessuno in questa casa, sei una scostumata".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: scintille tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti