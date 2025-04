Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni 2 aprile: Marta e Umberto non si fidano di Lea

Il Paradiso delle Signore 9 torna domani mercoledì 2 aprile con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata Lea cerca un nuovo rifugio per Anita ma Marta e Umberto non si fidano della donna. Botteri invita Delia a cena.

Nell'episodio precedente

Marcello sente la mancanza di Rosa, nonostante cerchi di mostrarsi distaccato con il fratello Matteo. Rosa, invece, si adatta bene alla nuova casa con le colleghe, trovando serenità. Delia decide di rivelare alle amiche i suoi veri sentimenti per Gianlorenzo Botteri, mentre in redazione si discute il nuovo servizio fotografico.

Matteo e Odile si avvicinano sempre di più, ma un incontro con un produttore cinematografico potrebbe cambiare le cose. Guido Castelli nota la bellezza di Odile, minacciando il rapporto tra la contessina e Matteo. A Villa Guarnieri, Adelaide si prepara a partire, lasciando un regalo speciale a sua figlia e chiedendo a Enrico di prendersi cura di Marta. Ma l'arrivo di Lea, la cognata di Enrico, promette nuove sorprese e colpi di scena.

Marta Guarnieri Interpretata da Gloria Radulescu

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore: I sospetti di Adelaide su Odile e Guido Castelli

Lea arriva da Venezia e racconta a suo cognato Enrico di aver nascosto Anita a causa di alcune minacce ricevute, rivelando che sarà necessario trovare un rifugio più sicuro per tutti. Marta, preoccupata per queste improvvise rivelazioni, informa Umberto della situazione, ma quest'ultimo, diffidente nei confronti di Lea, decide di tenerla sotto controllo per studiarne i movimenti.

Durante una cena alla Villa, Adelaide osserva un comportamento sospetto tra Odile e Guido Castelli, il produttore cinematografico che Matteo e la contessina hanno incontrato recentemente. Questo atteggiamento non sfugge alla contessa, che comincia a nutrire dei dubbi sul loro rapporto, Adelaide appare molto preoccupata per questo potenziale interesse sentimentale di sua figlia.

Nel frattempo, al Paradiso, Concetta fa notare a Botteri che Delia prova dei sentimenti nei suoi confronti, tanto che lo stilista, preso dalla rivelazione, decide di invitarla a cena. Enrico, infine, confida a Marta le sue preoccupazioni: per garantire la sicurezza di sua figlia e di sua cognata, dovrà affrontare una decisione difficile e dolorosa.