Grande Fratello, Javier Martinez e la promessa a Helena Prestes: “appena esce ci chiudiamo in camera”

Manca ormai pochissimo alla finale del Grande Fratello e i concorrenti ancora in gioco si preparano a sfidarsi per la vittoria. Mentre all'interno della Casa l'emozione è alle stelle, fuori gli ex gieffini affrontano in modi diversi l'attesa. Se Shaila Gatta ha scelto il silenzio, Javier Martinez continua a manifestare apertamente i suoi sentimenti per Helena Prestes, condividendo pensieri e dichiarazioni sui social.

Javier e il piano post-reality: nessuna festa, solo Helena

Il pallavolista argentino, molto attivo su Instagram, ha già rivelato cosa farà quando le luci del reality si spegneranno: niente party con gli ex compagni, nessuna celebrazione con la produzione. La sua unica priorità è Helena. "Che vinca o meno, non importa: noi due andiamo in camera e stiamo un po' da soli, subito", ha confessato in una diretta social.

Nei giorni successivi, poi, ha in programma di sorprendere la modella brasiliana portandola a vedere i cavalli, i suoi animali preferiti. Durante questi ultimi giorni, Javier ha seguito costantemente la diretta del Grande Fratello su Mediaset Extra, supportando Helena anche a distanza. In un momento di sconforto della ragazza, le ha dedicato un messaggio dolcissimo.

Helena in un momento di sconforto

Un amore che va oltre il reality

"Non ho parole. Mi piange il cuore vederti così. Più passa il tempo, più mi accorgo di quanto tu sia straordinaria. È quasi finita, amore, resisti e ti prometto che non verserai più una lacrima. Ti amo, cavallina mia," ha scritto in una storia di Instagram. Seguendo il reality dall'esterno, Javier ha avuto una nuova prospettiva su ciò che è accaduto nella Casa e ha ammesso alcuni rimpianti.

"Guardando certe clip, mi pento di molte cose. Avrei dovuto difendere Helena in più occasioni, ma da dentro non mi rendevo conto di quanto fosse tutto così forte". Ora, però, sembra avere le idee chiare: il suo futuro è accanto a Helena e la loro storia nella vita reale inizierà tra poche ore.