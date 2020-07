Un posto al sole anticipazioni 17 luglio 2020: Alberto rivede Clara

Un posto al sole torna venerdì 17 luglio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni riferiscono di un incontro tra Alberto Palladini, messo sotto pressione dal boss, e Clara.

Di ritorno dal suo viaggio d'affari con Roberto, Marina dovrà fare i conti con il disappunto e la gelosia di Fabrizio. Sotto pressione per il suo inevitabile legame con Tregara, Alberto rivedrà Clara. Le tensioni tra Eugenio e Viola sembreranno destinate a non finire. In previsione della presenza di Dolly al matrimonio/battesimo, Mariella proverà a parlare con Guido e gli amici del carattere di Addolorata.

Un posto al sole torna finalmente con le puntate inedite, dopo la lunga pausa (la soap di Rai3 è ferma dallo scorso 3 aprile) che ha costretto la produzione a fermarsi per la prima volta in quasi un quarto di secolo di messa in onda.

L'appuntamento è per domani, 17 luglio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.