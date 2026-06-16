Un Posto al Sole, anticipazioni 17 giugno: Roberto e Marina si riappacificano, Grillo spinge su Eduardo

Torna su Rai Tre la soap Un Posto al Sole, la più longeva della nostra tv. Nell' episodio di mercoledì 17 giugno l'appartamento di Marina e Roberto è designato ad essere l'obiettivo del prossimo colpo della banda di Stella. Grillo non ha mai perso di vista Eduardo, e Angelo sentirà la pressione. Intanto, a Palazzo Palladini, proprio gli obiettivi del prossimo colpo, proveranno a ritrovare l'equilibrio di coppia, messo a dura prova dalle preoccupazioni di Marina. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. L'appuntamento è tutti i giorni, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 sulla terza rete di Viale Mazzini.

Dov'eravamo rimasti

Alberto

Vittoria continua senza sosta la ricerca della figlia, mentre Alberto vive con crescente preoccupazione il rischio che Gianluca scopra la verità, ovvero i sentimenti che Anna prova per lui. L'avvocato non riesce a stare lontano dalla ragazza e non ha mai accettato l'idea che fosse partita.

Intanto Michele fatica a sopportare la presenza di Ferri a Radio Golfo 99, e anche Marina si trova ad affrontare un momento di forte tensione con il marito. Sullo sfondo, con l'estate si conclude il corso di spagnolo di Ornella e Vanni, che si preparano a salutarsi.

Anticipazioni 17 giugno: Roberto e Marina si riappacificano, Grillo spinge su Eduardo

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Sotto la pressione di Grillo, sempre più determinato a raccogliere prove contro Eduardo, Angelo cercherà di impossessarsi del duplicato delle chiavi dell'appartamento di Roberto e Marina.

Nel frattempo, Anna sarà profondamente scossa dalla notizia che sua madre, preoccupata per la sua situazione, abbia deciso di contattare Alberto, riaprendo ferite e dubbi che la tormentano da tempo.

Roberto, invece, resosi conto delle recenti preoccupazioni di Marina, capisce di esserne la causa per via del rapporto con Greta: Ferri perciò, proverà a lasciarsi alle spalle le tensioni degli ultimi giorni e a ritrovare un po' di serenità nel rapporto con la moglie.