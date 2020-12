Un posto al sole anticipazioni 17 dicembre 2020: Marina in profonda crisi

Un posto al sole torna giovedì 17 dicembre 2020 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Nelle anticipazioni la situazione di Marina si fa sempre più difficile.

Mentre si allontana sempre più da Fabrizio, la Giordano, in ansia per la situazione dei Cantieri e per dall'ennesima provocazione di Alberto, vive un un momento di profondo sconforto. Un inaspettato incontro al Vulcano spinge Silvia a riflettere sulle sue recenti azioni. Mentre Cotugno continua a soffrire per Bice, Guido indaga per capire chi possa aver spedito la lettera anonima a Massaro.

L'appuntamento con la nuova puntata settimanale di Un posto al sole è per domani, giovedì 17 dicembre 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.