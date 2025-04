Un Posto al Sole, anticipazioni 17 aprile: Luca non vuole dipendere da Giulia

Nell'episodio di Un Posto al Sole in onda domani, giovedì 17 aprile,vedremo Luca in preda a un forte crollo emotivo dopo aver visto le condizioni di Michele. L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre; vediamo cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Gianluca Spagnoli è Vinicio

Vinicio non riesce a superare la morte del padre; inoltre, i rapporti con il fratello sono persino peggiorati. Gennaro non lo ascolta né gli interessa la sua contrarietà riguardo l'essere entrato in società con Marina e Roberto. Il ragazzo ha rischiato di tornare a fare uso di droghe, ma Alice lo supporta ed è al suo fianco.

Intanto Michele è stato dimesso dall'ospedale, ma non è tornato alla vita di prima: le nuove condizioni fisiche infatti, non gli permettono di fare le stesse cose che faceva prima.

Anticipazioni 17 aprile: Luca non vuole dipendere da Giulia

Alice

Michele Saviani è sulla sedia a rotelle, bisognoso dell'aiuto di Silvia. Vederlo così, costretto a dipendere dalla moglie, sarà un profondo turbamento per Luca che si rifletterà in quanto sta accadendo. Teme infatti che, proprio come Silvia, anche Giulia si ritroverà a doverlo curare e accudire in ogni momento.

Perciò, immaginando questa triste prospettiva, Luca inizierà a pensare a un modo per evitare di esserlo.

Intanto Manuela e Micaela si sono trasferite a Torino; Jimmy si ritrova con mamma e zia lontane e ne soffre molto. Allo stesso modo il papà: Niko ha cominciato a rendersi conto di provare qualcosa di molto profondo per Manuela e si pentirà di averla lasciata andare. Inoltre, un errore di Valeria gli farà capire ancora di più quanto abbia sbagliato.

Vinicio attraversa un brutto periodo, in una situazione familiare particolarmente complicata: Alice però gli organizzerà una sorpresa che lo rallegrerà, una gita fuori porta per stare un po' da soli e allontanare tutti i pensieri negativi.