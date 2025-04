Un Posto al Sole, anticipazioni 16 aprile: Michele e il mistero di Agata, Vinicio in pericolo

Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole domani, mercoledì 16 aprile, su Rai Tre alle 20.50. Mentre Vinicio si sente sempre male dopo la morte del padre, Michele Saviani farà degli strani incontri. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Nell'episodio precedente

Marina

Negli episodi precedenti, Marina aveva accettato che Gennaro diventasse socio dei Cantieri, pur essendo contraria. Nel frattempo Michele Saviani è uscito dall'ospedale ed è costretto ad una pausa dal lavoro. Ma il giornalista fa presto un incontro che lo ha lasciato di stucco: Agata, la donna che vedeva mentre era in coma in ospedale Ora, incontrarla da sveglio, lo turberà ancora di più ma, dall'altro lato lo distoglierà dai pensieri negativi che gli riempiono la testa.

Anticipazioni 16 aprile: Michele e il mistero di Agata, Vinicio in pericolo

Vinicio

Dopo un altro incontro con Agata, Michele si sentirà particolarmente confuso e ne parlerà con Rossella. Il mistero intorno a questa donna si farà sempre più fitto, fino a quando si scoprirà la sua vera identità.

Intanto Vinicio fatica a riprendersi dopo la morte del padre; inoltre, i rapporti del ragazzo con il fratello sono persino peggiorati. Gennaro si è fatto più freddo, non lo ascolta e non presta attenzione ai dubbi che gli esprime sull'entrata in società con Marina e Roberto.

Vinicio si sentirà talmente male da rischiare grosso: comincerà infatti a pensare di rifugiarsi di nuovo nella droga. Al suo fianco però, avrà Alice che cercherà di distrarlo in ogni modo, dandogli nuovi, ma soprattutto sani, stimoli.

Infine, Samuel e Nunzio. I due amici stanno puntando entrambi il seminterrato di Manuela e Micaela, intenzionati entrambi ad avere più spazio per sé. Spinto dalla sua nuova relazione con Gabriela, il cuoco non si lascerà battere da Nunzio; i due si sfideranno in un singolare duello.