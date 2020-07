Un posto al sole anticipazioni 15 luglio 2020: Alberto vuole liberarsi dal giogo del boss

Un posto al sole torna mercoledì 15 luglio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni vedono Alberto Palladini tentare il tutto per tutto per liberarsi dal giogo del boss.

Dopo essersi ritrovato coinvolto insieme a Susanna nell'agguato contro Avella, Eugenio, deciso a sgominare il clan Tregara, riuscirà a fare un importante passo avanti. Alberto, intanto, cercherà ancora una volta di affrancarsi dal pericoloso boss. Serena sembra davvero decisa a voltare pagina e a vivere la storia con Leonardo.

Un posto al sole torna finalmente con le puntate inedite, dopo la lunga pausa (la soap di Rai3 è ferma dallo scorso 3 aprile) che ha costretto la produzione a fermarsi per la prima volta in quasi un quarto di secolo di messa in onda.

L'appuntamento è per domani, 15 luglio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.